Philippe Clement over “emotionele” Ruud Vormer: “Hij vroeg zich af of hij kapitein moest blijven”

Brugge - Felicitaties uit binnen -en buitenland, superlatieven in de pers en vanuit het eigen bestuur: ’t was de afgelopen dagen genieten voor Philippe Clement en Club Brugge. Maar zaterdag is het back to reality op Charleroi, waar Club het alweer zonder Ruud Vormer moet stellen. De aanvoerder sukkelt met zijn achillespees. “Vrijdag heeft hij de training moeten staken”, aldus Clement.

Vanwaar de mooiste felicitaties kwamen na de stunt tegen PSG? “Er waren er natuurlijk heel wat, maar ik vond het knap dat enkele trainers uit de Jupiler Pro League mij een berichtje stuurden”, vertelde Clement. “Ook het feit dat iemand als Emmanuel Petit zegt dat het lang geleden was dat een ploeg zo’n niveau haalde tegen PSG, doet deugd. En natuurlijk ook van binnen de club: Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert waren héél tevreden.” Wereldwijd waren er superlatieven voor blauw-zwart, die de spotlights tijdens de wedstrijd overnamen van Messi en co. “Voor de match ging het vooral om hem, na de wedstrijd was dat anders. Dat is het gevolg van een goede wedstrijd spelen. Maar de jongens verdienen dit ook: ze hebben er keihard voor gevochten.”

Van het galakostuum naar het werkmansplunje: op Charleroi wordt het andere koek. “De grote uitdaging wordt nu om de knop om te draaien: in het verleden heb ik het al meegemaakt dat het na zo’n match verkeerd ging”, aldus Clement. “Toen we wonnen op AC Milan, gingen we enkele dagen later de boot in op Heusden-Zolder. Charleroi heeft nog niet verloren: dat wordt dus een moeilijke verplaatsing. Maar wat ik zie op training stemt mij tevreden. Ik heb het gevoel dat de jongens de match tegen Parijs achter zich gelaten hebben en klaar zijn voor die wedstrijd van zaterdag.”

Foto: AFP

De ontgoocheling van Vormer

Niét klaar voor Charleroi: Ruud Vormer. Afgelopen woensdag zat de aanvoerder nog tot zijn grote ontgoocheling op de bank tegen PSG, dit weekend is hij out met een blessure. “Ruud heeft al eventjes last van een blessure aan de achillespees. En dat is de laatste weken erger geworden”, aldus Clement. “Normaal zou Ruud starten, maar hij heeft de training van vrijdag moeten staken. We zullen nu moeten bekijken hoe het verder gaat.”

Mogelijk is de Nederlander dus enkele weken out. Clement kwam ook nog eens terug op het feit dat Vormer in een emotionele bui zijn aanvoerdersband wou inleveren omdat hij woensdag niet mocht starten. “Twee dagen voor PSG was Ruud heel emotioneel. Hij heeft gezegd dat hij het moeilijk had met zijn rol als invaller en vroeg zich af of hij nog kapitein moest blijven. Ik heb hem duidelijk gemaakt dat hij de kapitein blijft. En gevraagd om daar eens een nachtje over te slapen. “

De skipper draaide uiteindelijk snel bij. “De dag daarna kwam Vormer hier binnen en was hij er volledig klaar voor. “Hij was positief en heeft vervolgens goed getraind. Voor de match heeft hij iedereen aangevuurd. En hij had beslist om aanvoerder te blijven. Natuurlijk was hij ontgoocheld dat hij niet kon invallen, en daar heb ik alle begrip voor. Maar monumenten spelen nergens àlles. Kijk naar Reus bij Dortmund.”