Vincent Kompany voor bezoek aan Standard: “Onze onervarenheid met Clasico’s hoeft geen probleem te zijn”

Anderlecht begint zondag als nummer zeven aan de Clasico, maar als het wint, wipt het over Standard, dat derde is. Bij paars-wit ruiken ze hun kans om een gouden zaak te doen. Dat ze over weinig spelers beschikken die al eens voor een vol Sclessin hebben gespeeld, hoeft voor Vincent Kompany geen probleem te vormen. “Club Brugge speelde tegen PSG ook met heel wat Champions League-debutanten.”

We dachten heel even dat we ons vergist hadden. Dat Anderlecht zondag tegen Seraing of Eupen speelde, en niet tegen Standard. Zo opvallend klein was de persbelangstelling voor de vooruitblik van Vincent Kompany op de Clasico. Het moet zijn dat niemand de twee clubs tegenwoordig nog tot de titelkandidaten rekent. Of dat alle tv-ploegen met hun aandacht bij het WK wielrennen zitten.

Ook Kompany zelf relativeerde trouwens het belang van de Clasico. “Er is hier niemand in de club die anders over het verdere verloop van het seizoen zal gaan denken na de wedstrijd van zondag”, klonk het. “We moeten gewoon proberen op ons elan door te gaan.”

Eens de elementen sfeer, spanning en publiek ter sprake kwamen, bleek toch dat de Anderlecht-coach wel degelijk groot belang hecht aan de partij van zondag. “Dat soort wedstrijden zorgen voor de beste én de slechtste herinneringen in een hele carrière. Je zal er fantastische momenten beleven, maar ook moeilijke dagen.” Zestien jaar geleden was het de negentienjarige Kompany die scoorde op Sclessin en Anderlecht de zege bezorgde. “Dat is de editie die mij het meest is bijgebleven. Ik kreeg er ook de Gouden Schoen uitgereikt”, herinnert hij zich.

Raman inzetbaar

Door de personeelswissels van afgelopen zomer en door de edities zonder fans vorig seizoen, heeft Anderlecht weinig spelers in huis die al eens een vol Sclessin meemaakten. Kompany maakt er zich niet al te veel zorgen over. “Dat hoeft niet per se een probleem te zijn. Zestien jaar geleden was ik ook jong en onervaren. Club Brugge speelde tegen PSG ook met heel wat Champions League-debutanten. We hebben ons er niet speciaal op voorbereid en pakken de wedstrijd aan zoals elke week. Het is een kaap die je moet ronden. Al doende leert men”, klonk het.

Na de monsterzege van vorige week tegen KV Mechelen is er alvast vertrouwen bij Anderlecht. Maar niet overdreven veel. “We hebben die 7-2 op een nuchtere manier geanalyseerd. Er was veel dat nog beter kon. Wat we er wel absoluut in moeten houden, is dat we zelfs op mindere momenten gevaarlijk bleven voor doel.” Benito Raman kan alvast helpen bij dat gevaarlijk zijn. Hij is inzetbaar na de kleine kuitblessure die hij vorig weekend opliep.

Will Still assistent?

Kompany kreeg ook vragen over de invulling van zijn staf. Op een dikke week tijd verloor hij met Aaron Danks en Craig Bellamy zijn beide assistenten. “Ik heb tegen iedereen gezegd dat het niveau niet mag zakken in hun afwezigheid. Er is een goeie basis waar we op terug kunnen vallen, en gelukkig is de transfermarkt het hele jaar open voor trainers. Of ik opnieuw naar twee assistenten op zoek ben? Het voornaamste is de juiste mensen halen. Als er twintig goeie trainers vrij zijn, wil ik er twintig halen. Er is hier werk genoeg.”

Will Still, momenteel T2 bij Reims, staat hoog op het lijstje van Anderlecht, maar Kompany wilde geen update verschaffen over de gesprekken met hem. “Er is al genoeg gespeculeerd over spelers deze zomer. We gaan dat niet nog eens overdoen met de trainers. We zullen wel zien. Eerst op Standard focussen”, besloot hij.