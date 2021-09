PODCAST. “Geen seks, geen solo.” Hoe Jan Fabre zichzelf met één interview de das omdeed

Zijn kunstwerken worden van het dak gehaald, zijn voorstellingen worden geschrapt. In aanloop naar het #metoo-proces is kunstenaar Jan Fabre controversiëler dan ooit. Het is zijn handelsmerk, maar déze hetze had hij zelf niet zien aankomen. Nochtans startte hij ze zelf op, onbewust, toen hij in 2018 een interview gaf waarin hij opmerkte dat “er toch niet meer zoveel mag als vroeger”. Het was de start van een ongeziene #metoo-revolutie in zijn eigen dansgezelschap, die leidde tot een proces dat dinsdag van start gaat. In deze aflevering van Stemmen van Assisen vertellen Pieter en Cedric het verhaal achter dat ene zinnetje, dat onlosmakelijk aan deze zaak verbonden is: “Geen seks, geen solo.”