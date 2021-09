Dertiger riskeert 4 jaar cel voor verkrachting van vrouw die vastgehouden werd “Nadat hij in slaap viel, vluchtte ze uit badkamervenster”

Houthalen-Helchteren - Een Limburgse dertiger riskeert een celstraf van 4 jaar wegens partnergeweld, aanranding, verkrachting en wederrechtelijke vrijheidsberoving. In februari 2019 had hij met een jonge vrouw afgesproken op het appartement van een vriend in Houthalen-Helchteren. De vrouw zou daar tegen haar wil zijn vastgehouden. Beklaagde had haar met een keukenmes met roze handvat bedreigd en gezegd dat hij haar met het mes zou steken indien zij geen seks met hem zou hebben.

“Er is op allerlei manieren seks geweest, maar daar ga ik niet verder op in. Nadat de man in slaap was gevallen, zag ze de kans om uit het appartement te vluchten. Ze is via de badkamervenster kunnen ontkomen. Op straat hield ze een automobilist tegen aan wie ze haar verhaal deed. De chauffeur verklaarde bij de politie dat ze erg onder de indruk was door hetgeen haar overkomen was. Een buurman in het appartementsgebouw had ook lange tijd geschreeuw gehoord”, pleitte advocaat Philippe Warnants, die een provisionele schadevergoeding van ruim 25.000 euro vroeg.

Twee keukenmessen met roze handvat

Het speciale SIG-TAU-team, een interventieteam van de politie Limburg Regio Hoofdstad, deed vervolgens een inval in het bewuste appartement. Tussen wasgoed in de wasmachine vond de politie een vuurwapen en munitie, maar beide mannen ontkenden dat zij het wapen bij hadden. Twee keukenmessen met een roze handvat werden wel teruggevonden.

“Na de afname van de set seksuele agressie was er alleen een krabspoor in haar hals en een hematoom ter hoogte van haar oksel. Ik vond geen letsels terug van seksuele agressie. We betwisten de verkrachting en vrijheidsberoving. Hij was te dronken om haar naar huis te brengen. We vragen de vrijspraak”, aldus advocaat Jeroen Vandenberk die ook betwisting voerde over het geweld tegen de voormalige partner, haar moeder en een vriendin.

Vuurwapen in wasmachine

Zo was er ook een incident in de nacht van 21 december 2018 waarbij een getuige beklaagde met een vuurwapen zag staan zwaaien naar zijn toenmalige vriendin. Daarover verklaarde beklaagde dat hij haar was gaan oppikken, nadat ze gevochten had. Hij wilde met haar naar een ziekenhuis gaan om de letsels vast te stellen, maar zij weigerde en was uit de wagen gestapt. Hij bekende wel dat hij haar toen een keer met de vlakke hand in het gezicht had geslagen. Sinds september 2018 had hij zijn vriendin nog een tweetal keer slagen toegebracht. Advocaat Vandenberk kon gezien het strafblad van de dertiger geen gunstmaatregelen meer vragen. Advocaat Peter Donné nam het onderzoek naar het vuurwapen in de wasmachine op de korrel. De raadsman betreurde dat er geen sporenonderzoek op was verricht.

Vonnis volgt op 15 oktober.