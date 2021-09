Doodrijder van Tibau (18) heeft ellenlang strafblad: “Hij is slecht nieuws, dat weet iedereen”

Kasterlee / Lille / Turnhout -

Gewelddadige diefstallen, inbraken, dronken rijden, en werkstraffen negeren: Ruben B. (21), de man die de dood van Tibau (18) uit Kasterlee op zijn geweten heeft, was al langer op het verkeerde pad. Hij kwam al vroeg in contact met het gerecht. “Hij heeft dit zelf veroorzaakt, of hij het nu wilde of niet”, reageert iemand uit de vriendengroep.