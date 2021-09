Grootste beursgang in bijna 15 jaar is meteen voltreffer: wat is Azelis en waar komt dat grote succes vandaan?

De beursgang van chemiereus Azelis, met ruim 1,7 miljard euro de grootste in ons land sinds 2007, is meteen een groot succes. Het aandeel, dat begon aan 26 euro per stuk, schoot vrijdag al snel tien procent de hoogte in. Is dit nu het moment om met z’n allen aandelen aan te schaffen? Wij vroegen het aan beursexpert Pascal Paepen.