Mentaal oplapwerk bij Wouter Vrancken en KV Mechelen na 7-2 tegen Anderlecht: “Ik was innerlijk kapot”

KV Mechelen likt zijn wonden. Vijf dagen na de 7-2 pandoering op het veld van Anderlecht leek Wouter Vrancken nog altijd niet bekomen te zijn van de dramatische terugval van zijn ploeg na de rust. Lees hier wat de Mechelse coach te vertellen had in de aanloop naar de thuismatch van morgen tegen OH Leuven.

Over de mentale tik tegen Anderlecht ...

“Het was een mentale slag voor iedereen. Ook voor mezelf. Het heeft me een paar dagen gekost voor ik met volle goesting en energie naar de volgende wedstrijd kon kijken. Zo hard was dat aangekomen. Niet alleen het verlies op zich maar vooral het feit dat we op 45 minuten zes goals incasseren. Onze eerste helft was misschien wel de beste van dit seizoen, maar de tweede helft was gewoon een ramp.”

“Bij iedereen was er mentaal oplapwerk nodig. Zelfs binnen de staf. We hebben al slechte matchen gespeeld in de loop der jaren maar na Anderlecht was ik innerlijk kapot. Dat had ik nog niet meegemaakt. Geen kwaadheid maar een grote ontgoocheling over hoe diep de ploeg was weggezakt na de rust. Die ontgoocheling zag ik ook nog in de kleedkamer de dagen nadien. De laatste dagen is er wel weer scherp getraind. Dat was vorige week ook het geval en toch speelden we zo een tweede helft. Het wordt zaak om die scherpte te gebruiken tegen OHL en ze ook 95 minuten vast te houden. Ik denk wel dat de spelers met een revanchegevoel zitten. Als ze dat kunnen kanaliseren in positieve energie zit het goed. Daar gaan we alles voor doen morgen.”

“Wat er in Anderlecht is gebeurt is heel erg jammer. Zeker omdat onze supporters er voor het eerst weer bij waren op verplaatsing. Dat moeten we nu rechtzetten.”

Over de defensieve problemen...

“Als men hoger in het veld zijn defensieve taken niet uitvoert, dan komt alle druk op de verdediging te liggen. Als zij dan ook niet goed in de match zitten, dan krijg je het scenario van na de rust tegen Anderlecht. Dat bewijst hoe belangrijk het is om alles als team aan te pakken. Ofwel druk zetten mét duels, ofwel een blok vormen en in positie blijven. De twee combineren gaat niet. Ook in blok moeten we altijd die duels blijven aangaan. Tegen Anderlecht hebben we geen enkele gele kaart gepakt. Niet dat we zomaar kaarten moeten pakken maar als je altijd vol de duels aangaat is de kans wel groter dat je een kaart pakt. Als je de duels niet aangaat, dan krijg je dit soort wedstrijden.”

Foto: BELGA

“Je mag niet onderschatten hoeveel gewicht er op de centrale verdedigers komt als de ploeg niet goed staat in balverlies. Ze worden constant voor keuzes gezet: uitstappen of blijven zitten. Als je dan minder in je vel zit, door die eerste tegengoals, dan ga je beginnen twijfelen. En twijfel is de grootste vijand in de sport. Je kan beter honderd procent gaan voor een foute keuze dan constant keuzes te maken op vijftig procent. Dat was tegen Anderlecht het geval. We moeten nu geen spelers gaan afschieten want we hebben iedereen nog hard nodig.”

Over het gebrek aan leiderschap...

“We zijn soms te braaf. We hebben een fijne, goede groep maar wel een brave groep. Dat hebben we het al meermaals over gehad binnen de staf. Onze spelers mogen soms wel wat feller zijn naar mekaar. Maar het heeft ook weinig zin om te beginnen schreeuwen als dat niet in je persoonlijkheid zit. Dan komt dat niet geloofwaardig over.”

“Mist de ploeg een type als Wouter Vrancken op het veld? Misschien eerder iemand als Steven Defour. Of de Joachim Van Damme van vorig jaar. Onur Kaya kan dat ook op zijn manier. Dat heb je soms nodig. Aanjagers die de rest van de groep meetrekken. Daar zijn we misschien te braaf in. Daar moeten we iets aan veranderen.”

Over de terugkeer van Joachim Van Damme...

“Voor Jo is het goed dat hij terug minuten heeft gemaakt in de competitie. Zo kan hij verder opbouwen naar zijn beste niveau. Dat is voor hem het belangrijkste nu. Tegen Anderlecht zag je dat hij zijn stempel al kon drukken in balbezit. Dat is iets wat we zeker en vast kunnen gebruiken, naast zijn rol als voortrekker in zo een situatie. Hij heeft wel nog minuten nodig om naar zijn beste niveau te groeien. We zullen zien hoe snel hem dat lukt. Op dit moment is het een utopie om te denken dat hij al 90 minuten kan volmaken op een hoog niveau.”

Over de positie van Gaëtan Coucke...

“Ik zou niet weten waarom ik nu van doelman moet wisselen. Vorig seizoen heb ik dat gedaan omdat Coucke op een bepaald moment deelde in de malaise van de slechte resultaten. Toen maakte hij zelf ook fouten. Nu zie ik hem geen fouten maken. Integendeel zelfs. Tegen Union en Kortrijk pakte hij punten en ook in Gent heeft hij ons lang in de match gehouden.”

“Als ik dan zie dat een ex-doelman (analist Wim De Coninck, red.) in de krant zegt dat een keeperswissel de oplossing is, dan vind ik dat pure stemmingmakerij. Coucke speelt op niveau en ook Thoelen is er met zijn hoofd weer helemaal bij. Op dat gebied ben ik heel tevreden met mijn beide keepers. Dan is het jammer dat die stemmingmakerij blijft duren. Zeker als het komt van een ex-keeper die zelf ook ooit acht goals incasseerde bij Waregem en toch mocht blijven staan. Maar goed, misschien zijn de tijden daarin veranderd.”

Foto: BELGA

Over de bloedvorm van Storm...

“Op vlak van keuzes maken is Storm voor mij de gemakkelijkste speler in de kern. Als hij op training initiatief toont en alles soepel uitvoert, dan weet ik dat hij in de wedstrijd ook zijn ding zal doen. Maar als hij tegen zichzelf loopt te vechten en alles wil forceren, dan weet ik dat het misschien tijd wordt om hem een stapje opzij te laten zetten. Zoals het nu gaat is het goed. Heel goed zelfs.”

“Hij heeft de vorm en het vertrouwen van vorig seizoen opnieuw opgepikt. Hij voelt zich goed in zijn vel. Dat is belangrijk voor iedereen, maar zeker voor iemand met zijn speelstijl en persoonlijkheid. Storm is iemand die vertrouwen en een goed gevoel nodig heeft om excellent te presteren. Dat zit er nu wel in. Het is zaak om dat zo lang mogelijk vast te houden.”