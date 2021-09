Zuhal Demir (N-VA) geeft geen vergunning voor bouw van gascentrale in Dilsen-Stokkem

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) geeft geen vergunning voor de bouw van een gascentrale van 900 Megawatt in het Limburgse Dilsen-Stokkem. Dat heeft de minister vrijdag zelf bekendgemaakt. Het project van de Duitse energiereus RWE stoot volgens Demir te veel ammoniak en stikstofoxide uit, en ligt veel te dicht bij het Nationaal Park Hoge Kempen.

“Je moet geen raketgeleerde zijn om te beseffen dat er betere ideeën zijn dan een grote vervuilende gascentrale op wandelafstand van Europese topnatuur. Als minister van Leefmilieu is het mijn taak om elke aanvraag te beoordelen op het effect op ons leefmilieu. Maar ook aan meerdere basisregels van onze ruimtelijke ordening voldoet het project niet”, aldus Demir.

De beslissing is de eerste van vier gascentrales waarover Zuhal Demir zich moet uitspraken. Naast Dilsen-Stokkem volgen nog projecten in Vilvoorde, Wondelgem en Tessenderlo. Die passen in de plannen van de federale regering om de kerncentrales te sluiten en te vervangen door gascentrales.