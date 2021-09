Standard-aanvoerder Laifis definitief out voor klassieker tegen Anderlecht: wellicht twee tieners in Luikse defensie

Standard zal het ook in de topper tegen Anderlecht zonder aanvoerder Kostas Laifis moeten stellen.

De Cyprioot heeft nog te veel last van een blessure aan de quadriceps. Moussa Sissako, een andere centrumverdediger, is geschorst. Wellicht starten de Rouches met een driemansdefensie van Nathan Ngoy (18), Ameen Al-Dakhil (19) en linksback Nicolas Gavory. “Nathan is er klaar voor”, zei trainer Mbaye Leye. “Het is zeker een optie.”

Rouwregister Van Moer

Standard zal tegen Anderlecht ook Wilfried Van Moer eren. De voormalige Gouden Schoen en ex-Rouche overleed op 24 augustus jongstleden. De Luikse stelt ook twee rouwregisters ter beschikking, in tribune 1 en 2, en zal deze aan de familie overhandigen. (bfa)