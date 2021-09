OVERZICHT. Geen mondmasker meer in winkels en horeca, nachtclubs weer open, strengere regels in Brussel en Wallonië: dit heeft het Overlegcomité beslist

Het Overlegcomité heeft zich vrijdag over nieuwe versoepelingen gebogen. Dit werd er beslist.

- Het mondmasker wordt niet langer verplicht in de horeca en in winkels. Dat geldt voor zowel klanten als het personeel. Enkel in de binnenruimtes van het openbaar vervoer, de stations en luchthavens, in zorginstellingen en voor medische en bij niet-medische contactberoepen - zoals de kapper of de dokter - blijft het mondkapje verplicht voor iedereen boven de 12 jaar.

- Regio’s kunnen wel strenger optreden indien ze dat willen. Ze kunnen bijvoorbeeld het gebruik van de coronapas invoeren in bepaalde zaken. Brussel en Wallonië zijn dat alvast van plan, Vlaanderen zal daarover pas begin volgende week beslissen.

- Nachtclubs mogen op 1 oktober weer open, op voorwaarde dat ze gebruikmaken van de coronapas of het zogenaamde Covid Safe Ticket (CST)..

- Voor evenementen met minder dan 500 bezoekers binnen zijn geen coronapas of mondmaskers meer nodig. Ook de sociale afstand moet daar niet meer bewaard worden. Tot nu lag die grens op 200 deelnemers. Bij evenementen met meer dan 500 personen binnen of 750 buiten is ofwel de coronapas ofwel het mondmasker en social distancing vereist.

- Aan de reisregels verandert voorlopig niets. Ook de verscherpte controles daarop blijven.

- Omdat de vaccinatiegraad in Brussel veel te laag blijft, zal overheid daar extra initiatieven nemen: nog strengere controles op terugkerende reizigers, telewerk blijft de norm, de coronapas wordt er breder ingezet, er komen meer mogelijkheden om zich te laten vaccineren in bedrijven, scholen en in mobiele vaccinatiepunten.

- Er komen strengere regels op het vlak van ventilatie in cafés, restaurants, fitnesscentra, sportinfrastructuur binnen en discotheken. Eigenaars krijgen wel de mogelijkheid de luchtkwaliteit te garanderen met verschillende technieken, zoals ventilatie of purificatie. Er komt wel eerst een overgangsperiode met een zekere tolerantiegraad. Nadien dreigen sluitingen voor wie niet kan voldoen.