Steven Van Gucht: “Ongelukkige timing om vlak voor najaar mondmaskerplicht te versoepelen”

Viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) noemt de timing ongelukkig om de mondmaskerplicht verder af te bouwen. “We weten dat er potentieel een vierde golf komt in oktober en november”, zegt hij. “Het mondmasker is nochtans een goedkope en eenvoudige maatregel om extra veiligheid in te bouwen.”

Ja, de vaccinatiegraad in Vlaanderen ligt hoog en kan zich daardoor iets meer permitteren. Toch vindt viroloog Steven Van Gucht het een slecht idee om nu al de mondmaskerplicht verder af te bouwen. Het Overlegcomité besliste om het mondmasker niet langer te verplichten in de horeca en in winkels. Enkel op het openbaar vervoer, in zorginstellingen en voor medische en niet-medische contactberoepen - zoals de kapper of de dokter - blijft het mondkapje verplicht.

LEES OOK.Live: alles over het coronavirus

“De timing is ongelukkig”, zegt Van Gucht. “De modellen leren ons dat er in het najaar mogelijk een vierde golf komt. In oktober of november: dat is niet lang meer. Dán komt de echte challenge. Om dan vlak daarvoor die maatregel verder af te schalen, is geen goed idee. We hadden beter één of twee maanden langer gewacht.”

Absurde regels

Van Gucht beseft dat sommige absurde regels, zoals de verplichting om het mondmasker te dragen wanneer je op café naar het toilet gaat, het draagvlak onderuit heeft gehaald. “Terwijl het in de winkel echt wel zijn nut heeft”, zegt hij. “Denk maar aan de bakker op zondagvoormiddag. Daar staan veel klanten dicht op elkaar. Dat heeft een groot effect op de klanten én de bakker. Ik heb het gevoel dat het mondmasker een symbooldossier is geworden. Het wordt te veel voorgesteld als een vrijheidsberoving. Tuurlijk is het niet aangenaam, maar zo lastig is het nu ook weer niet. Het is een relatief eenvoudige en goedkope maatregel om extra veiligheid in te bouwen. Zo kunnen we andere dingen blijven doen en vrijwaren we de scholen.”

Van Gucht noemt het wel positief dat Brussel en Wallonië een strengere lijn aanhouden. Zij hebben beslist om de mondmaskers wel nog aan te houden in winkels en cafés. “In Brussel is de situatie veel slechter dan in Vlaanderen. Ook in Wallonië gaat het de slechte kant uit, zeker in Luik. Gelukkig gaan zij niet mee in het opbod van versoepelingen.”

Molenberghs Foto: Guy Puttemans

Molenberghs: “Nachtleven heropenen te vroeg”

Van Gucht heeft begrip voor de beslissing om het nachtleven wel weer te openen - mét coronapas - maar biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven/UHasselt) vindt het eigenlijk te vroeg. Ook voor Vlaanderen.

“Het Covid Safe Ticket is geen volledige garantie om de circulatie van het virus tegen te houden”, zegt hij. “Nederland heeft het in juni geprobeerd en dat is faliekant afgelopen. Nu, als het ergens kan lukken dan is het bij ons, dankzij de hoge vaccinatiegraad. Maar het blijft een risico. Vooral omdat gevaccineerden er in contact kunnen komen met niet-gevaccineerden. Het zou beter zijn om bepaalde evenementen exclusief voor te behouden aan gevaccineerden. Zo wordt de kans op complicaties bij wie toch besmet geraakt een stuk kleiner.”