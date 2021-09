De top-100 van FIFA 22 is bekend: Lukaku zijn rating stijgt naar 88, Hazard krijgt serieuze downgrade

Het is september en dus is het opnieuw tijd voor de spelerratings van FIFA, het megapopulaire voetbalspel van EA Sports. Nadat maandag de top-22 werd bekendgemaakt, is sinds vrijdag ook de volledige top-100 bekend. Daarin zijn in totaal vijf Belgen opgenomen.

Dat Kevin De Bruyne, met een rating van 91, en Thibaut Courtois, met een rating van 89, bij de beste spelers in het spel behoren wisten we al. Maar nu zijn ook de ratings van drie ander Belgen bekend. Romelu Lukaku kreeg een rating van 88, dat is een serieuze upgrade tegenover vorig jaar, toen hij het met een rating van 85 moest doen. Ook Koen Kasteels, die actief is bij Wolfsburg, kreeg een veel betere kaart. Hij ging van 83 naar 86.

Voor de fans van Eden Hazard was er minder goed nieuws. De aanvaller van Real Madrid maakte door zijn vele blessures de omgekeerde beweging van Romelu Lukaku. Hij ging van 88 naar 85.