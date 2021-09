Strengere premier De Croo: “Deze epidemie is er vandaag één aan het worden van niet-gevaccineerden”

Premier Alexander De Croo (Open VLD) was tijdens de persconferentie hard voor niet-gevaccineerden: “We kunnen als samenleving niet aanvaarden dat er mensen zijn die anderen vrijwillig ziek maken”, zei hij. Ook minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) vindt dat er nog werk aan de winkel is: “We moeten weer oproepen tot vaccinatie.”

Premier Alexander De Croo (Open VLD) begon de persconferentie met “het goede nieuws”: “84 procent van de volwassenen in ons land zijn volledig gevaccineerd. We staan aan de top van Europa, en de wereld. Daar mogen we fier op zijn.” Daarmee kondigde de premier een reeks versoepelingen aan voor Vlaanderen. Brussel en Wallonië moeten nog even wachten.

In de horeca en winkels is het mondmasker vanaf 1 oktober niet meer verplicht voor klanten en personeel. Enkel op het openbaar vervoer, in zorginstellingen en bij contactberoepen (zoals kappers) zou het dragen van een mondmasker nog verplicht zijn. “Dat betekent niet dat het mondmasker niet meer nuttig zou zijn”, zegt de premier. “Er zijn plaatsen waar een mondmasker wel een nut heeft, zoals plaatsen waar weinig ventilatie is, of op de trein of bus. Daar blijft het mondmaskerplicht dan ook gelden.” Ook op de luchthavens is dat trouwens het geval.

Wat met het mondmaskerplicht op de werkvloer? “We hebben heel duidelijk aangegeven waar het mondmaskerplicht wel nog zal gelden. Maar bijvoorbeeld in Brussel verandert er momenteel niets”, zegt de premier. Ook Wallonië zal wellicht nog niet meteen versoepelen op het vlak van de mondmaskerplicht.

OVERZICHT. Geen mondmasker meer in winkels en horeca, nachtclubs weer open, strengere regels in Brussel en Wallonië: dit heeft het Overlegcomité beslist

Covid Safe Ticket

Vanaf vrijdag 1 oktober mogen de nachtclubs de deuren na anderhalf jaar weer open gooien, op voorwaarde dat ze de bezoekers om het Covid Safe Ticket vragen. Het gaat om een van de laatste sectoren die zo lang gesloten bleef. “We zijn blij dat we vandaag een grote stap kunnen zetten naar het rijk van de vrijheid”, reageert Jan Jambon (N-VA).

“Ik ben ook bijzonder tevreden over de beslissing die we hebben genomen over de nachtclubs”, reageert minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). “We hebben veel geduld gevraagd, maar we zijn nu zo ver dat we het nachtleven op een veilige manier kunnen heropenen. Of het nu gaat over een privaat feestje, of een nacht in de discotheek: het zal zijn met de coronapas.”

“Vaccinatiegraad Brussel is onaanvaardbaar”

Het gaat om een federale regeling, de regio’s kunnen mogelijk wel nog strenger optreden. Zo gaan Brussel en Wallonië momenteel niet mee in de versoepelingen. “We moeten nog voorzichtig blijven”, zei de Waalse minister-president Elio Di Rupo (PS).

Ook de premier benadrukt dat het niet goed gaat in de hoofdstad. “In een aantal Brusselse gemeentes ligt de vaccinatiegraad lager dan 50 procent. Dat is onaanvaardbaar. Het is dan ook een goede zaak dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het Covid Safe Ticket ruimer gaat inzetten.”

“Daar waar de vaccinatiegraad lager ligt, gaan de cijfers achteruit”, gaat De Croo. “Deze epidemie is vandaag een epidemie aan het worden van de niet-gevaccineerden. Onze intensieve zorg is een verzamelplaats aan het worden van mensen die niet-gevaccineerd zijn. En we kunnen als samenleving niet aanvaarden dat er mensen zijn die anderen vrijwillig ziek maken.”

“Nog werk aan de winkel”

“Het is niet alleen in Brussel waar de laatste loodjes het zwaarste wegen”, gaat Vandenbroucke verder. “In de stad Luik is de vaccinatiegraad 59 procent. In de rand rond Brussel, zoals Machelen, is het 60 procent. In Vilvoorde 61 procent. Dat zijn belangrijke gemeenten waar een inspanning moet gebeuren. Er is nog werk aan de winkel.”

Regelgevend kader voor ventilatie

Vandenbroucke kondigt in de persconferentie ook aan dat er regels komen rond ventilatie. “Ventilatie is cruciaal: niet alleen om corona te bestrijden, maar ook met zicht op het komend griepseizoen. Er zullen verplichtingen komen voor ventilatie, met de mogelijkheid om de luchtkwaliteit te garanderen. Maar ze zullen op een bepaald ogenblik moeten bewijzen dat ze die kwaliteit kunnen garanderen. Er zal een overgangsperiode komen, zodat men voorbereidingen kan treffen.”