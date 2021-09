Pech voor KV Kortrijk: Radovanovic krijgt in beroep strengere straf na opstootje met Ngawa

De Disciplinaire Raad van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vrijdag in beroep een schorsing van drie speeldagen (waarvan twee effectief) en een boete van 2.500 euro opgelegd aan KV Kortrijk-verdediger Aleksandar Radovanovic.

Na een opstootje met OHL-speler Ngawa in de blessuretijd van OHL-Kortrijk (2-1) ging Radovanovic even over de rooie. De Kortrijkse verdediger verkocht zijn opponent een forse duw, waarop scheidsrechter Smet meteen rood trok. Het Bondsparket wilde Radovanovic twee speeldagen schorsen, en dat voorstel werd dinsdag in eerste aanleg bekrachtigd.

KV Kortrijk trok echter opnieuw in het verweer en tekende beroep aan. De strafmaat stond volgens de Kerels niet in verhouding met de overtreding. Volgens de club waren er verzachtende omstandigheden: Radovanovic reageerde op provocaties van Ngawa, de duw was zacht en bracht de fysieke integriteit van de OHL-speler niet in gevaar en na afloop bood Radovanovic zijn excuses aan.

KV Kortrijk vond dat één speeldag schorsing moest volstaan, maar het Bondsparket verhoogde na het pleidooi van de club zijn vordering. Bondsprocureur Verhaegen vroeg drie speeldagen schorsing, waarvan één met uitstel wegens Radovanovic’ blanco strafblad.

De Disciplinaire Raad bestendigde de strafeis van het Bondsparket. De Servische verdediger mist daardoor de competitieduels tegen AA Gent en streekrivaal Zulte Waregem.

