Reacties op beslissingen Overlegcomité: “Hier hebben we enorm naar uitgekeken”

Nog twee weken en ons leven zal er opnieuw min of meer normaal uit zien. Terug op café en naar de winkel zonder mondmasker. En ook op de werkvloer hoeft het niet meer. Toch is er ook nog onbegrip. Zo begrijpt UNIZO niet waarom niet-medische contactberoepen zoals kappers wel nog een mondmasker moeten dragen.

UNIZO: Waarom moet kapper en schoonheidsspecialist wel nog mondmasker dragen?

Van 1 oktober af mogen we in Vlaanderen dus weer zonder mondmasker op café, op restaurant of naar het warenhuis. Dat heeft het Overlegcomité vrijdag beslist.

“Een logische beslissing, gelet op de torenhoge vaccinatiegraad in Vlaanderen”, zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. “Uiteraard hopen we dat ook de andere gewesten, en in het bijzonder Brussel de vaccinatiegraad bereiken die deze belangrijke versoepeling mogelijk maakt.”

Toch betreurt de UNIZO-topman dat de mondmaskerplicht behouden blijft voor alle contactberoepen, terwijl de organisatie had aangedrongen op een afschaffing bij de niet-medische contactberoepen. “Als we elkaar weer vrij kunnen ontmoeten zonder mondmasker of afstand op evenementen binnen tot 500 bezoekers, dan moet dat ook bij pakweg de kapper of het beautysalon kunnen. Zeker als daarbij nog handhygiëne regels worden in acht genomen.”

Sectorfederatie haarkappers: “Wij respecteren de beslissing van de regering”

“Wij respecteren de beslissing van de regering”, zegt Charles-Antoine Huybrechts, voorzitter van Febelhair, vrijdag. De sectorfederatie van Belgische kappers spreekt haar vertrouwen uit in het Overlegcomité van de verschillende regeringen van ons land. “Wij gaan ervan uit dat de regering zich baseert op advies van de experten en dat zij adviseren op basis van hun studies”, klinkt het.

Febelhair ziet het afschaffen van de mondmaskerplicht in kapsalons tegen midden oktober graag weer op de onderhandelingstafel van het Overlegcomité liggen. “Ondertussen doen wij ons best om in deze moeilijke omstandigheden te werken”, klinkt het.

Margot Cloet (Zorgnet-Icuro): “Mondmaskerplicht liever wat langer behouden”

Margot-Cloet van sectororganisatie Zorgnet-Icuro had nochtans liever gehad dat het mondmasker wat langer werd aangehouden omdat het toch een bescherming biedt tegen het coronavirus als mensen weer meer binnenshuis verblijven.

“De cijfers zijn nu goed, maar de herfst en de winter komen eraan. Ik hoop dat als de cijfers opnieuw verslechteren, de mondmaskerplicht opnieuw zou worden ingevoerd op meer plaatsen”, aldus Cloet. Ze wijst erop dat het dragen van een mondmasker slechts een kleine moeite is om andere vrijheden toch te kunnen behouden. “De mensen zijn het nu ook gewoon. We hadden dan ook liever gezien dat dit nog enkele maanden behouden werd”.

ACV PLUs: “Afstand blijven bewaren”

De christelijke vakbond ACV Puls hoopt dat klanten in winkels waar vanaf 1 oktober geen mondmaskers meer verplicht zijn, wel afstand zullen houden van het winkelpersoneel. “Als dat gebeurt, zullen de medewerkers niet ontevreden zijn over deze beslissing”, zegt Kristel Van Damme, coördinator distributie bij ACV Puls.

De socialistische bond BBTK vreest dan weer dat de verschillende regels in Brussel en Vlaanderen voor klanten niet altijd duidelijk zullen zijn, en dat dit spanningen zal teweegbrengen in de winkels. De bond rekent er daarop op dat er veiligheidsagenten worden ingezet bij de winkels.

Voka : “Eindelijk zonder mondmasker op de werkvloer”

Voka, het Vlaams netwerk van Ondernemingen, is opgelucht dat het mondmasker ook op de werkvloer verdwijnt. Een logische beslissing, zo meldt de werkgeversorganisatie vrijdag na afloop van het Overlegcomité. “De vaccinatiegraad in Vlaanderen ligt torenhoog. Het is daarom veilig om het mondmasker op de werkvloer nu los te laten, zowel in de bedrijven als in de andere geledingen van onze economie en samenleving”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Comeos verkiest mondmaskers boven Covid Safe Ticket

Toch is niet iedereen blij met de afschaffing van het verplichte mondmasker. Handelsfederatie Comeos betreurt dat de regering een opening maakt om te onderzoeken of een Covid Safe Ticket kan worden ingevoerd in publiek toegankelijke binnenruimtes. “Dat is een slechte zaak”, zegt de organisatie, die dan liever inzet op mondmaskers.

Er wordt “een reflectie opgestart over de eventuele uitbreiding van het Covid Safe Ticket tot publiek toegankelijke plaatsen binnen met een epidemiologisch risico”, zo maakte de regering bekend. Dat ticket is een bewijs van vaccinatie tegen het virus, een negatieve test of herstel van COVID-19.

Comeos wil het ticket niet in winkels. In steden met lage vaccinatiecijfers ziet de organisatie dan liever een verplichting om mondmaskers te dragen. “Met mondmaskers is geen fraude mogelijk zoals dat wel kan met een Covid Safe Ticket en de controle van mondmaskers is veel makkelijker dan de controle van een certificaat”, luidt het.

Agoria ziet spanningsveld tussen privé en werkomgeving

Technologiefederatie Agoria vindt dan weer dat er na de nieuwe versoepelingen voldoende aandacht moet gaan naar de gezondheidsmaatregelen in de werkomgeving. De federatie ziet een “sterk vergroot spanningsveld” tussen de maatregelen in het privéleven en die op het werk.

“In bijvoorbeeld de horeca verdwijnen de maatregelen rond afstand houden en mondmaskers, maar in de ondernemingen blijven die nog steeds van toepassing”, merkt Agoria op. “Het draagvlak verkleint en het wordt moeilijker voor de werknemers om dit te begrijpen en bijgevolg toe te passen. Het wordt ook moeilijker voor het management om dit te doen naleven op de bedrijfsvloer.”

Agoria herinnert er ook aan dat steunmaatregelen eind september vervallen. Er zijn nog een pak ondernemingen die de zware gevolgen van de epidemie nog niet hebben verteerd en de soepele regeling van tijdelijke werkloosheid nog nodig hebben, zegt de technologiefederatie.

Toerisme Vlaanderen: Goede zaak voor toerisme

“We weten uit onderzoek dat bezoekers bij de keuze van hun reisdoel heel veel belang hechten aan de veiligheid van hun bestemming”, reageert CEO Peter De Wilde van Toerisme Vlaanderen. “Het feit dat het mondmasker op meer en meer plaatsen in Vlaanderen niet meer hoeft en dat het gericht gebruik van de coronapas ook een aantal bijkomende veiligheidsgaranties biedt, zijn objectieve indicatoren die onze bezoekers vast en zeker zullen opmerken

Discotheken: “Hier hebben we enorm naar uitgekeken”

Wie zeer tevreden is, is de sector van het uitgaansleven. Zij mogen per 1 oktober eindelijk weer normaal open. Met covidpas wel te verstaan.

“Hier heeft de sector enorm naar uitgekeken”, vertelt Barbara Soens, woordvoerster van enkele Antwerpse nachtclubs. Toch blijft de sector ook voorzichtig. “We krijgen nu al signalen van fraude omtrent het Covid Safe Ticket, dat moet in de gaten gehouden worden”, zegt Bart De Bie, medeorganisator van Silence of the DJ’s.

