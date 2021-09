Demir weigert vergunning gascentrale, maar Van der Straeten antwoordt al genoeg capaciteit te hebben om kerncentrales te vervangen

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) geeft geen vergunning voor de bouw van een gascentrale van 900 Megawatt in het Limburgse Dilsen-Stokkem. Het is een eerste beslissing in een reeks van vier gasprojecten in Vlaanderen waarover de minister zich de komende weken gaat uitspreken. De federale regering heeft zo’n gascentrales nodig om de sluiting van de kerncentrales te kunnen opvangen. Mogelijk komen die allemaal in Wallonië te liggen. Federaal Energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) benadrukt vrijdag dat er eigenlijk nu al genoeg capaciteit is.