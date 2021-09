21-jarige doodrijder van Tibau (18): video op sociale media toont hoe hij dronken rijdt

Gewelddadige diefstallen, inbraken, dronken rijden aan 200 km/u, en werkstraffen negeren: Ruben B. (21), de man die de dood van Tibau (18) uit Kasterlee op zijn geweten heeft, was al langer op het verkeerde pad. Op een filmpje dat in Whatsapp-groepen is rondgegaan, is te zien hoe hij 216 km/u rijdt, mét flessen wijn en Desperados in de hand. In een ander filmpje zien we hem op de schoot van een bestuurder met de auto rijden, en opnieuw is er alcohol in beeld.