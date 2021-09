Italiaanse voetbalbond start onderzoek naar racisme bij Lazio-fans tegenover Milan-speler Bakayoko

Aanklagers van het federaal parket van de Italiaanse voetbalbond starten een onderzoek naar mogelijk racistisch gedrag van supporters van Lazio. De bond heeft laten weten dat daarmee een verzoek van AC Milan is ingewilligd. De club had hierom gevraagd, nadat het gedrag van de supporters uit Rome vooral gericht was op Tiemoue Bakayoko van Milan.