Gabby Petito (22) verdwijnt tijdens romantische trip door de VS, verloofde wil niet zeggen wat er gebeurd is

In de VS wordt met man en macht gezocht naar de knappe blonde Gabby Petito. De 22-jarige influencer vertrok in juli met haar verloofde Brian Laundrie op roadtrip. Maar na enkele ruzies keerde haar vriend onlangs alleen terug naar Florida. De politie vreest het ergste, maar Laundrie weigert te praten.

“Wij zijn radeloos en roepen iedereen op om te helpen zoeken of zich te melden wanneer ze iets zouden weten”, zei vader Joe Petito vrijdag op een persconferentie in North Port. Hoewel de familie van Gabby blijft hopen en geloven op een goede afloop, weten ze diep vanbinnen ook wel dat de kans groot is dat is verhaal slecht zal aflopen en dat hun dochter niet meer in leven is.

Voorlopig is er maar een iemand die wellicht weet wat er gebeurd is: Brian Laundrie. “Maar die zwijgt als een graf en heeft een advocaat genomen”, zegt Todd Garrison van de politie van North Port.

Het zag er allemaal nochtans zo mooi uit toen Gabby en Brian begin juli werden uitgewuifd door familie en vrienden. Met hun omgebouwde Ford gingen ze de Verenigde Staten doorkruisen. Petito, influencer gespecialiseerd in reizen, zou onderweg werken.

Gabby en Brian waren al een tijd verliefd en hadden trouwplannen. Maar voor het zo ver was, wilde Gabby absoluut deze reis maken. “Omdat je tijdens zo een lange trip elkaar pas echt leert kennen”, had ze voor vertrek aan vriendinnen verteld.

De nationale parken in het westen van de VS waren één van de bestemmingen van de verliefde tortelduifjes.

Petito belde verschillende keren per week naar huis en aanvankelijk was er geen vuiltje aan de lucht. Maar gaandeweg ondervonden haar ouders dat ze minder enthousiast klonk. Een beetje verdrietig zelf, terwijl ze normaal altijd opgewekt en blij was.

Intussen is gebleken dat het koppel geregeld ruzie kreeg tijdens hun trip. Op 12 augustus kwam de politie van Moab, Utah, zelfs tussen. Uit het gesprek met de politie, opgenomen met een bodycam, bleek dat er een groot haar inde boter zat. Gabby Petito was nog maar een schim van zichzelf, zo bleek op de beelden. Ze zag er ongelukkig uit en huilde. De politie zorgde dat ze een nachtje apart konden slapen maar maakte zich verder geen te grote zorgen. “Een discussie tussen een koppel”, noteerden ze op hun dagverslag.

Volgens vrienden waren Gabby en Brian bij vertrek smoorverliefd Foto: Instagram

Op 12 augustus werd ze gefilmd met een bodycam van de politie. Ze was verdrietig maar weigerde hulp Foto: rr

Maar het bleef daar niet bij. Een getuige belde zelfs een keer de noodcentrale van de hulpdiensten nadat hij gezien had dat Brian de blonde vrouw had geslagen. Maar op basis van camerabeelden oordeelde de politie dat het niet opzettelijk was gebeurd. De ruzie ging overigens over een banaliteit: Brian was met zand aan zijn slippers hun busje binnengestapt, terwijl zij net gepoetst had.

Wat er nadien verder is gebeurd, blijft voorlopig dus een raadsel. Het laatste telefoontje met haar ouders dateert van 30 augustus, dan stopte elk contact.

Toch maakte niemand zich aanvankelijk zorgen. Tot Brian Laundrie begin september plots met zijn witte Ford in zijn thuisbasis North Port verscheen. Zonder zijn vriendin. Dat hij nog dezelfde dag een advocaat contacteerde, was de politie niet ontgaan. Hij werd op de rooster gelegd, maar lost geen woord.

“Als u nog een minimum aan fatsoen hebt, zeg dan wat er gebeurd is. Zeg dan waar Gabby is”, zei de advocaat van de ouders van Petito vrijdag op een persconferentie.

Hij las ook een brief voor van de familie van Gabby. “Haal ons alstublieft uit deze nachtmerrie. We kunnen niet slapen, niet eten ons leven is een hel op die moment. Zeg ons waar we haar kunnen vinden.”

De politie verplichtte Brain Laundrie naar de beelden te kijken in de hoop dat hij zou kraken. Maar hij gaf geen krimp.