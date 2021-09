Experts achten kans klein dat controlearts El Kaouakibi terug naar parlement zou sturen

Het Vlaams Parlement laat momenteel juristen uitzoeken of ze een controlearts naar de wegens ziekte afwezige Sihame El Kaouakibi kunnen sturen. En wat als dat zou gebeuren? Dan is de kans groot dat ook de controlearts oordeelt dat ze arbeidsongeschikt is, zo blijkt uit ervaringen in de sector van de medische controles. “Ik ken iemand in een vergelijkbare situatie die geen krant meer kan lezen.”