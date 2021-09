Wielerweek in Vlaanderen is naast sportieve ook logistieke krachttoer, daar kunnen zelfs Waze en Google niet omheen

De gekte kan beginnen. Vanaf vandaag is ons land een week lang in de ban van het WK wielrennen, van Antwerpen tot Brugge, Knokke tot Leuven. Qua organisatie een huzarenstukje zonder weerga: honderden kilometers wegen moeten worden uitgestippeld, nagekeken en heraangelegd. En de komende dagen vrijgemaakt van alle verkeer. Zelfs Waze en Google worden ingeschakeld om het oerwoud aan afsluitingen en omleidingen in goede banen te leiden. “Dit evenement is met niets te vergelijken.”