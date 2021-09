Red Flames blijven in eerste WK-kwalificatiewedstrijd steken op gelijkspel in Polen

De Red Flames zijn in hun eerste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Polen niet verder gekomen dan een 1-1-gelijkspel. De Belgische nationale vrouwenploeg kwam kort voor rust op achterstand, tien minuten voor tijd kon Janice Cayman (32) de verdiende gelijkmaker scoren.

De Flames begonnen beter aan de wedstrijd, maar overweldigend was het niet. Anderlecht-aanvalster Tine De Caigny kwam twee keer dicht bij de openingstreffer, maar haar pogingen werden tweemaal goed gepareerd door de Poolse doelvrouw. Aan de overkant kwam er weinig gevaar uit de vele vrije trappen en hoekschoppen die Polen kreeg.

Efficiënt Polen

Bij de eerste echte kans voor Polen was het al raak. De gevreesde aanvalster en kapitein Eva Pajor (27) kreeg de bal met een gelukje voor haar voeten en trapte in één tijd voorbij de Belgische doelvrouw Justine Odeurs. De Poolse aanvalster van Vfl Wolfsburg leek na haar doelpunt helemaal losgeslagen. Nog geen minuut later trapte ze rakelings naast en vlak voor rust werd haar 2-0 afgekeurd voor buitenspel.

In een potige eerste helft lag het spel vaak stil en kwamen de Red Flames maar weinig aan voetballen toe. Voor Polen maakte het talent van Eva Pajor het verschil. Bij Vfl Wolfsburg - één van de betere vrouwenploegen in Europa - maakte de Poolse ex-ploeggenote van Tessa Wullaert al drie doelpunten in de eerste drie wedstrijden van het seizoen.

Tessa Wullaert en Eva Pajor kennen elkaar nog van bij Wolfsburg. Foto: ISOPIX

De tweede helft begon zoals de eerste helft geëindigd was: een gretiger Polen ging op zoek naar een verdubbeling van de voorsprong. Via alweer Eva Pajor kwam Polen daar heel dicht bij, maar doelvrouw Odeurs pakte uit met een uitstekende reflex.

Meteen dubbele wissel

Na nog geen tien minuten spelen in de tweede helft greep bondscoach Ives Serneels al in met een dubbele wissel: Tison en Minnaert werden naar de kant gehaald, Eurlings en Vanmechelen kwamen op het veld. Die wissels leken wat meer schwung in het spel van de Flames te brengen. Stilletjes aan kwamen ze aan kansjes, maar de kopbalkansen van Anderlecht-aanvalsters Wullaert en De Caigny gingen naast en over.

Het was pas tien minuten voor tijd dat de grote overgave van de Red Flames werd beloond. Een hoge voorzet van Janice Cayman waaide zomaar in doel: 1-1. De Belgen geloofden opnieuw in een overwinning, maar kwamen niet meer tot kansen en moeten uiteindelijk tevreden zijn met het gelijkspel.