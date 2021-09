Voor vicepremier Petra De Sutter is klimaat dé enige grote politieke uitdaging: “De overstromingen hebben getoond dat we ons land moeten beschermen”

De overstromingen en de bosbranden hebben volgens vicepremier Petra De Sutter (Groen) de zaken op scherp gezet: het herstartplan van de federale regering moet in de eerste plaats een klimaattransitieplan worden. “We willen de vooropgestelde groei van de overheidsinvesteringen nog versnellen. Want elke euro die we vandaag investeren in klimaatbeleid, verdienen we later dubbel en dik terug.”