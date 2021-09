Lior Refaelov voelt zich na alle transferheisa al thuis bij Anderlecht: “Mijn zoontje voetbalt nog bij Antwerp. Waarom niet?”

Lior betekent in het Hebreeuws ‘mijn licht’. Na veel heisa plukte Anderlecht deze zomer Lior Refaelov (35) weg bij Antwerp om de jonkies te gidsen op het veld. De Israëli is namelijk even oud als coach Vincent Kompany. Helaas scoorde de Gouden Schoen nog niet in de Jupiler Pro League, maar hij vertolkt er wel zijn leidersrol en straks wacht zijn favoriete rivaal: Standard. “Ik zet Kompany’s ideeën voort in de kleedkamer.”