“Stijgende energieprijzen moeten bij Groen alle alarmen doen afgaan”

Ze waren deze week niet uit het nieuws weg te denken: de stijgende energieprijzen die zich bij veel mensen nu al in hogere maandelijkse voorschotten laten voelen. Gasprijzen swingen de pan uit, elektriciteitsprijzen volgen in datzelfde spoor. De belangrijkste reden lijkt de simpelste aller economische wetten te zijn: hoge vraag door een aantrekkende wereldeconomie, lager aanbod door een aantal bevoorradingsproblemen. Dan kan je als politicus hopen dat die situatie zichzelf vrij snel weer rechttrekt. Maar dat is een gevaarlijke gok. Wie de energiefactuur negeert, speelt politiek met vuur.