Chinese ondernemer ziet fortuin op jaar tijd met 27 miljard dollar dalen

Colin Huang, de grote man achter de Chinese onlinevoedingretailer Pinduoduo, zag zijn fortuin dit jaar met 27 miljard slinken. Hij houdt nu ‘maar’ 125 miljard dollar meer over.

Dat blijkt uit de Bloomberg Billionaires Index. Van de 500 namen in de index verloor niemand meer dan Huang, zelfs niet Hui Ka Yan van de zwalpende vastgoedgroep Evergrande. Die zit in de problemen en heeft alle moeite om zijn schulden af te lossen.

Huang is een van de vele selfmade businessmannen in China. Hij begon zijn carrière bij Microsoft en Google, maar koos vervolgens voor het ondernemerschap. Die stap viel samen met - toeval of niet - een ontmoeting met Warren Buffett.

Zijn grote doorbraak kwam er in 2015 met de opstart van Pinduoduo, een onlineplatform voor voedingsproducten. Eind vorig jaar telde het in China 788 miljoen actieve gebruikers. Daarmee onttroonde het zelfs de e-commercereus Alibaba, zij het niet in omzet en winst.

De val van Pinduoduo heeft alles te maken met de jacht van de Chinese overheid op privébedrijven. Het regime draait de bedrijfswereld in sneltreinvaart de duimschroeven aan, een operatie die past in de bredere strijd tegen de sociale ongelijkheid in het land.

Van de 10 miljardairs met de grootste vermogensdalingen dit jaar, komen er volgens de Bloomberg-index zes uit China.