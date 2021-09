Is de internationale status van Club-coach Philippe Clement veranderd? “Leuk om te vermelden tijdens jobinterview”

Terwijl onze voetballers de wereld veroveren, blinken onze coaches in het buitenland uit in afwezigheid. Het is al jaren wachten op een opvolger voor Eric Gerets aan de Europese (sub)top. De naam die het vaakst valt, is die van Philippe Clement (47). Heeft hij zijn kandidatuur kracht bijgezet met het stuntpunt tegen Paris Saint-Germain?