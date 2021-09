Ook Charleroi-verdediger Jules Van Cleemput openhartig over moeilijke maanden: “Ik heb mentaal héél diep gezeten”

Het verhaal van Craig Bellamy heeft iets losgemaakt in de voetbalwereld. Een week nadat werd bekendgemaakt dat donkere gedachten de bovenhand namen in het hoofd van de T2 van Anderlecht, is ook Jules Van Cleemput (24) openhartig. “Ik heb vorig jaar op het randje van een depressie gestaan”, vertelt de verdediger van Charleroi. “Vandaag gaat het veel beter met mij. Dankzij mijn familie en dankzij Kaat.”