Noodlot slaat toe voor 17-jarige Yanni die al in rolstoel zit nadat hij werd aangereden: dokters moeten been amputeren

Sint-Katelijne-Waver -

De 17-jarige Yanni Serverius, de jongen uit Sint-Katelijne-Waver die eind mei werd aangereden door een auto en sindsdien in het UZA in Edegem ligt, kreeg deze week vreselijk nieuws te horen. Dokters moeten het been van de tiener amputeren. Bij het ongeval belandde Yanni in een beek en kwam er een bacterie in zijn been terecht. Het is die bacterie die hem veel pijn bezorgt en waartegen de artsen machteloos staan.