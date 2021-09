Ze zijn nog steeds het langste vol ter wereld, maar toch: Nederlanders zijn aan het krimpen

Onze noorderburen zijn nog steeds het langste volkje ter wereld, maar vreemd genoeg zijn ze de laatste jaren aan het krimpen. Vrouwen die in 2001 zijn geboren, zijn gemiddeld 1,4 centimeter korter dan de generatie uit 1980.

De voorbije decennia bleven de Nederlanders maar groeien en groeien, maar daar is nu een halt aan gekomen. Dat blijkt uit cijfers van het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek. Mannen geboren in 2001 zijn nu gemiddeld 182,9 centimeter lang, voor vrouwen is dat 169,3 centimeter. Dat is respectievelijk 1 en 1,4 centimeter korter dan het hoogtepunt in 1980.

Tot dan kwamen er altijd wat centimetertjes bij. Terwijl mannen geboren in 1930 gemiddeld 175,6 centimeter lang werden, bereikten degenen die in 1980 het levenslicht zagen een lengte van 183,9 centimeter. Ook vrouwen groeiden flink: van 165,4 centimeter naar 170,7 centimeter.

Slechter eten

De krimp heeft voor een stuk te maken met de immigratie van gemiddeld kleinere mensen, maar ook autochtone Hollanders werden kleiner. Een verklaring daarvoor geeft het CBS niet, maar Gert Stulp, die lichaamslengtes onderzoekt aan de Rijksuniversiteit Groningen, zegt in de Volkskrant dat dezelfde trend zich ook in andere landen doorzet. “In bijvoorbeeld de Verenigde Staten vlakt de groei af en krimpen vrouwen iets. Mogelijk komt het doordat mensen slechter zijn gaan eten: minder gevarieerd, meer vettigheid. Dat zou hier in Nederland ook een rol kunnen spelen.”

De krimp betekent niet dat Nederlanders hun titel van langste volk ter wereld moeten afgeven. Nederlandse mannen worden in dat lijstje op de hielen gezeten door Montenegro en Estland. Belgische mannen staan met een lengte van 179,1 centimeter op de 24ste plek. Helemaal onderaan bengelt Oost-Timor.