Laat ze opsluiten op een corona-afdeling of leg een rouwkrans aan de voordeur: zo schakelt Poetin de tegenstand uit voor de verkiezingen

Nog tot zondag kunnen de Russen stemmen voor het nationale parlement, de Doema, en 39 regionale parlementen. Als Verenigd Rusland, de partij achter president Poetin, geen klinkende zege behaalt, dan zal het in elk geval niet de schuld van het Kremlin zijn. Er is alles aan gedaan om wie niet in het kamp van de president zit uit de race te houden. Een recordaantal kandidaten werd door de Centrale Kiescommissie geweerd van de kieslijsten. Soms op heel inventieve wijze.