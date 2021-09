Waasland-Beveren wint op het veld van RWDM en springt zo voorlopig naar de tweede plaats in 1B

Op de vijfde speeldag van de 1B Pro League heeft Waasland-Beveren vrijdag met 1-3 gewonnen bij RWD Molenbeek. Door deze overwinning springt Waasland-Beveren naar een voorlopige tweede plaats met negen punten. RWDM staat vijfde met vijf punten.

De eerste helft ging gelijk op. Waasland-Beveren had meer balbezit, maar het waren de Brusselaars die het gevaarlijkst waren. De pas ingevallen Davis maakte de openingstreffer voor de bezoekers in minuut 25. Vijf minuten later maakte Togui, op aangeven van Lavie, gelijk. Er werd gerust met een 1-1 stand.

Waasland-Beveren kwam het best uit de kleedkamer. Bertone miste vanop de stip, maar de Waaslanders drukten door. In de 80e minuut maakte Faucher de 1-2, Edmundsson gaf de assist. In de toegevoegde tijd zette Maderner de 1-3 eindscore op het bord.

(belga)