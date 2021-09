Kippenvel: doelman Miguel Van Damme geeft aftrap en krijgt staande ovatie van Cercle-fans

Pakkende beelden voor de aftrap van Cercle Brugge tegen Eupen. Michuel Van Damme, die aan het vechten is tegen leukemie, gaf de aftrap voor de wedstrijd. De supporters van Cercle staken Van Damme een hart onder de riem door hem te trakteren op een hartverwarmend applaus.

Niet alleen de supporters deden hun best om Van Damme te steunen. Ook de club en zijn medespelers deden iets extra om hun doelman bij te staan. Zo speelde Cercle deze wedstrijd niet met hun gewoonlijke sponsor op hun shirt, maar wel met het logo van ME TOO YOU. De shirts worden na de wedstrijd geveild, de opbrengst ervan gaat naar het goede doel.

Bieden op een van de shirts kan op de site van Cercle Brugge. De veiling loopt nog tot 25 september.