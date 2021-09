Festivalganger wordt onwel op dancefestival Extrema Extra en overlijdt in ziekenhuis

Houthalen-Helchteren - Op de eerste avond van het dancefestival Extrema Outdoor Extra in Houthalen-Helchteren is vrijdag een vijftiger uit Nederland overleden.

De man werd op het festivalterrein plots onwel en werd door de hulpdiensten in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis Oost-Limburg in Genk, waar hij later op de avond overleed. Waaraan de man stierf is nog niet duidelijk.

Het parket van Limburg is een onderzoek gestart, bevestigt persmagistraat Pieter Strauven. “Op het festivalterrein zijn er sowieso permanent drie parketmagistraten aanwezig. Die zullen het dossier gerechtelijk afhandelen,” aldus Strauven.

Extrema Outdoor, aan De Plas in Houthalen-Helchteren, is met bijna 65.000 tickets die in voorverkoop de deur uitgingen, dit jaar het grootste festival in ons land.