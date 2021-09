Belgen in het buitenland: Sels met Straatsburg probleemloos voorbij Metz, Praet en Torino winnen van Sassuolo

In het buitenlands voetbal kwamen vandaag drie Belgen in actie. Dedryk Boyata moest bij Herta Berlijn geblesseerd het veld verlaten, terwijl Matz Sels en Dennis Praet beiden hun wedstrijd konden winnen.

Op de zesde speeldag in de Franse Ligue 1 heeft het Straatsburg van Matz Sels met 3-0 gewonnen van FC Metz.

De thuisploeg kwam al snel op voorsprong dankzij een penaltydoelpunt van Ajorque. Diallo rondde twintig minuten later een individuele actie mooi af en verdubbelde de score. Diezelfde Diallo scoorde in de 40e minuut zijn tweede van de avond en zette de 3-0 eindscore op het bord.

Dankzij de zege klimt Straatsburg met zeven punten naar de tiende plaats.

In Italië stond Sassuolo op de vierde speeldag tegenover Torino, met Dennis Praet in de basis. De ploeg uit Turijn won zuinig met 0-1.

Sassuolo kwam bijna op voorsprong, maar de VAR keurde in de 32e minuut een doelpunt af vanwege buitenspel. Praet werd in de 64e minuut vervangen door Linetty. In de 83e minuut maakte Pjaca de 0-1 voor Torino. De VAR moest wel even ingrijpen want er was sprake van een overtreding voorafgaand het doelpunt, maar het doelpunt bleek geldig.

Door de overwinning staat Torino op een voorlopige negende plaats met zes punten.

