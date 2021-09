Voormalig president van Algerije Abdelaziz Bouteflika overleden

De Algerijnse oud-president Abdelaziz Bouteflika is vrijdag overleden na een ernstige ziekte. Dat heeft de staatsomroep bekendgemaakt. Het voormalige staatshoofd werd 84 jaar. De massaprotesten die hem zijn ambt kostten, stortten het land twee jaar geleden in een diepe politieke crisis.

Bouteflika werd in 1999 verkozen tot president en overleefde de protesten van de Arabische Lente in 2011. In het Westen werd hij beschouwd als een betrouwbare partner in de strijd tegen terrorisme, in Algerije zelf zou hij het land na een bloedig decennium van burgeroorlog verzoenen met de hulp van zijn militaire en politieke netwerken. Sinds hij in 2013 een beroerte kreeg, verscheen hij nog zelden in het openbaar.

Het verzet tegen Bouteflika klonk echter steeds luider. Toen hij in het voorjaar van 2019 aankondigde een vijfde opeenvolgende termijn van vijf jaar te ambiëren, barstten massale protesten met miljoenen deelnemers los. De demonstranten eisten het vertrek van het staatshoofd en zijn regering.

Uiteindelijk trad Bouteflika, mede onder druk van het leger, enkele dagen voor het einde van zijn vierde ambtstermijn na net geen twintig jaar aan de macht af. Dat bracht echter geen einde aan de protesten in Algerije. Tegenstanders bleven actievoeren tegen het establishment en zagen in het nieuwe staatshoofd Abdelmadjid Tebboune - de oud-premier die in december 2019 werd verkozen tot president - een voortzetting van het regime van Bouteflika.

Volgens politieke waarnemers kende het beleid van Bouteflika drie grote pijlers: de beëindiging van de burgeroorlog, de beëindiging van het internationale isolement van Algerije en de beperking van de macht van het leger. Alvast in de eerste twee doelstellingen slaagde hij. Daarbij verwaarloosde hij wel noodzakelijke economische hervormingen en blokkeerde hij democratische hervormingen, die er als gevolg van de Arabische Lente wel in buurlanden kwamen.