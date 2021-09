Amerikaanse experten tegen algemeen gebruik van boostervaccin

Een expertengroep van het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA kan zich niet vinden in de algemene toediening van een derde dosis van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech. Na een urenlange discussie concludeerden de wetenschappers vrijdag dat de beschikbare gegeven geen algemene invoering van een boostervaccin voor 16-plussers rechtvaardigen. Amerikaans president Joe Biden had zich eerder al uitgesproken voor een herhalingsvaccin na acht maanden.

Onlangs hadden ook onderzoekers in het vaktijdschrift The Lancet hun twijfels geuit over boostervaccinaties tegen COVID-19. “De huidige gegevens tonen niet dat er nood is aan wijdverspreide herhalingsvaccins in bevolkingsgroepen met een effectieve, volledige vaccinatie”, luidde het. Het wereldwijd nog beperkte aantal vaccindoses zou het beste ingezet kunnen worden om mensen met een hoog risico of die nog niet gevaccineerd zijn te beschermen.

De expertengroep van het FDA sprak zich vrijdag wel uit voor het gebruik van boostervaccins voor 65-plussers en hoogrisicopatiënten. Ook zorgpersoneel valt volgens hen binnen die laatste groep.