VS geeft toe dat drone-aanval in Kaboel “tragische fout” was

Het Pentagon heeft vrijdag toegegeven dat de laatste drone-aanval in Kaboel “een tragische fout” was. Daarbij kwamen tien burgers om het leven, waaronder zeven kinderen.

Op 29 augustus voerden Amerikaanse militairen een drone-aanval uit op een witte auto in Kaboel. Er werd gedacht dat die auto een ISIS-bom zou bevatten en om verdere aanslagen te voorkomen, greep de VS in. Maar dat noemen ze nu een tragische fout.

Bijna alles wat de defensieambtenaren beweerden in de uren, dagen en weken na de aanval, blijkt niet te kloppen. Ze volgden acht uur lang de witte Toyota nadat er een verkeerde inschatting werd gemaakt. De bestuurder van de auto, die lange tijd werkte voor een Amerikaanse hulpgroep, zou niets te maken hebben gehad met ISIS. Ook al beweerden Amerikaanse militaire functionarissen dat lange tijd. De enige connectie die de man had met de terreurgroep bleek een vluchtige en onschuldige interactie met een safe house van ISIS in Kaboel.

Volgens de Amerikaanse militairen waren er explosieven aan boord van de auto, maar in realiteit ging het om waterflessen. In conclusie: de witte auto vormde helemaal geen gevaar. Dat blijkt uit een onderzoek.

Eerder had de Amerikaanse defensie de aanval nog “rechtvaardig” genoemd, maar dat oordeel kwam er te snel, zeggen ze nu. De toegeving van het Pentagon komt een week nadat de Amerikaanse krant The New York Times videobeelden onderzocht en geen rechtvaardiging van de aanval vond. Het onderzoek van de krant zette een intern onderzoek in gang binnen Defensie.

“In een dynamische omgeving met hoge dreiging hadden de bevelvoerders voldoende autoriteit en redelijke zekerheid dat het doelwit steek hield, maar na diepere analyse is onze conclusie dat onschuldige burgers gedood werden”, klonk het vrijdag. “Dit is een vreselijke tragedie en het is hartverscheurend. We zijn vastbesloten om volledig transparant te zijn over dit incident.”