Zwaar ongeval met politiecombi op weg naar rellen in Overpoort: twee agenten even in levensgevaar

Gent - Twee agenten van de Gentse politie zijn zaterdagochtend levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Gentse ring. De man en vrouw waren op weg naar de Overpoort, waar een honderdtal ‘feestvierders’ zich tegen de politie had gekeerd en met flessen gooide.

“Onze gevoelens gaan uit naar onze collega’s en hun familie. We zijn zwaar getroffen.” Dat zegt de Gentse politie. Twee van hun collega’s zijn zaterdagochtend levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval op het kruispunt van de Martelaarslaan en de Groot-Brittanniëlaan, aan de Oude Bijloke. Het interventievoertuig knalde tegen de paal van een tramleiding. De klap was zo hard dat het motorblok uit de wagen vloog.

Over de precieze omstandigheden van het ongeval kan politiewoordvoerster Liesbet De Pauw zaterdag nog niet communiceren: “Het parket is ingelicht en het onderzoek loopt. Het levensgevaar van mijn collega’s is ondertussen wel geweken.” (lees verder onder foto)

Foto: SLN

De twee Gentse flikken waren rond 4 uur op weg naar de Overpoort. Daar was de situatie in de loop van de nacht helemaal geëscaleerd. “Een mix van niet-studenten en bezoekers uit het buitenland hield het rustig, maar rond 3 uur brak een vechtpartij uit”, zegt De Pauw. “Die kreeg de politie snel onder controle, maar de sfeer werd grimmiger.”

Na een nieuwe tussenkomst bij een vechtpartij keerde een groep van een honderdtal mensen zich in de Overpoort tegen de politie. “Er werd met flessen gegooid en mensen waren echt in gevaar. De politieagenten met dienst in de Overpoort kregen bijstand van andere Gentse politiemensen, maar dat was onvoldoende. Ook uit andere politiezones zijn collega’s komen helpen. Rond 5.30 uur keerde de rust uiteindelijk terug.”

Foto: SLN

Foto: SLN