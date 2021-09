Bart De Wever is het vingerwijzen naar Antwerpen beu: “Ik besef dat de vaccinatiegraad in sommige wijken niet zo goed is”

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) is het viseren van Antwerpen binnen de coronacontext beu. Dat zei hij in een interview met Radio 1. “Men kan niet over Brussel spreken zonder te zeggen dat het in Antwerpen ook niet goed gaat.”

Op het Overlegcomité vrijdagavond werd het duidelijk dat de regio’s hun eigen weg gaan. In Vlaanderen verdwijnen bijvoorbeeld de mondmaskers in de horeca, terwijl dat in Wallonië niet het geval is. Iets waar Antwerps burgemeester Bart De Wever wel tevreden over is. “Vlamingen worden beloond voor wat ze gedaan hebben. Vlaanderen heeft de vaccinatiecampagne schitterend georganiseerd. We gaan ver over de 90 procent. Ook bij jongeren zitten we over 80 procent. En de hospitalisaties vallen best mee”, zei hij zaterdagochtend in De Ochtend op Radio 1.

Maar de burgemeester werd er ook op gewezen dat de vaccinatiegraad in Antwerpen toch iets lager ligt. “Dat viseren van Antwerpen ben ik echt beu. Ik snap dat het interessant is. Vorige zomer hebben ze ook met de vinger gewezen naar Antwerpen. We zijn toen de hele wereld rondgegaan als een soort Covid-stad, terwijl de situatie in Brussel en Luik veel erger was. Maar men wilde dat niet zien. Als men Antwerpen maar kon viseren. Men kan niet over Brussel spreken zonder te zeggen dat het in Antwerpen ook niet goed is”, zei hij.

“Wij (in Antwerpen, red.) gaan ver over 80 procent geraken bij de volwassenen. Maar wij hebben ook een erg jonge bevolking. 15 procent is jonger dan 12 jaar en zij worden niet gevaccineerd. Daar moet je rekening mee houden. Ik besef dat in sommige wijken, sommige gemeenschappen de vaccinatiegraad niet zo goed is. En het kan dus best zijn dat we in de komende weken en maanden hier en daar problemen gaan zien. Dat sluit ik niet uit”, zei de Antwerps burgemeester. “Maar dat moet geen showstopper zijn voor de hele bevolking. Dat betekent niet dat iedereen beperkingen moet ondergaan. We moeten voorzichtig naar een vrij Vlaanderen gaan. En we gaan onze blik strak op de ziekenhuizen houden, niet zozeer op de besmettingen.”

Maar zal de burgemeester lokaal strenger optreden als dat nodig is? “Ik ben nooit een grote believer geweest van maatregelen op wijkniveau. Ik denk dat het praktisch onmogelijk is en dat het ook tot niets dient. Als die maatregelen nodig zijn, dan zullen we zien op welk niveau we die moeten nemen. Maar ik mag hopen dat het niet nodig zal zijn.”