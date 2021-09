Begrotingsinspanning van 350 miljoen euro in Brussels Gewest

Brussel - Minister van Begroting Sven Gatz (Open VLD) wil dat de Brusselse regering een begrotingsinspanning van 350 miljoen euro gaat leveren. “We hebben er alle belang bij om een evenwicht te bereiken tegen het einde van de legislatuur”, zo zegt hij zaterdag in Le Soir.

Met name het verzaken aan de slimme kilometerheffing, SmartMove, dwingt de regering tot de inspanning. Bij een herziening van de meerjarenbegroting had de Brusselse regering vorig jaar 250 miljoen euro inkomsten per jaar ingeschreven. “We gaan ze uit voorzorg verwijderen. Dat is ook een signaal, een bewijs van onze federale loyauteit. We wachten het vervolg van de discussie onder deelstaten af.” De rest vloeit voort uit de indexering en sociale akkoorden.

Maandag vat de regering-Vervoort de begrotingswerkzaamheden aan. Voorstellen om te korten op uitgaven reserveert Gatz voor bilaterale gesprekken met collega’s. Tegelijkertijd zou de verbetering van de conjunctuur volgens de Vlaamse liberaal de inkomsten kunnen versterken.

Daarnaast stelt Gatz voor om investeringen meer in de tijd uit te smeren. In Brussel gaan ze hoofdzakelijk over huisvesting en mobiliteit (de constructie van metro 3). “Sommige werken lopen een natuurlijke vertraging op. (...) We kunnen deze investeringen in de tijd spreiden. Als we de jaarlijkse enveloppe met 10 procent verminderen, dan blijft er nog 90 procent over. Dat is nog steeds veel geld! En dat zal geen impact hebben op de projecten”, verzekert de minister.