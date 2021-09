Wagen rijdt in op betonblok E17 en gaat meermaals over de kop: één inzittende komt om, andere slaat op de vlucht

Er is zaterdagochtend een dodelijk ongeval gebeurd op de E17 richting Rijsel. Ter hoogte van de snelwegparking in Marke reed een wagen in op een betonblok, waarna het voertuig meermaals over de kop ging. Eén van de drie inzittenden overleefde het ongeval niet, een andere sloeg op de vlucht.

Het ongeval gebeurde kort voor 10 uur. Een Peugeot met Franse nummerplaat reed volgens getuigen in op een betonblok om vervolgens meermaals over de kop te gaan en uiteindelijk aan de overkant van de rijweg te landen in de struiken. De wagen was helemaal verhakkeld.

Er zaten drie personen in de. Eén van hen overleefde de klap niet, een andere werd gewond naar het AZ Groeninge overgebracht. De derde, die ook gewond raakte aan het been, is op de vlucht geslagen na het ongeval. Er is een zoekactie opgestart, waarvoor een politiehelikopter en speurhonden zijn ingezet.