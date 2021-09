OVERZICHT. Zo gaat het eraan toe in de landen die de mondmaskers eerder al achterwege lieten

De mondmaskerplicht in ons land vervalt vanaf 1 oktober op heel wat plaatsen. Dat heeft het Overlegcomité beslist. We zijn daarmee niet de eerste regio die kiest voor een maskervrije samenleving. Meerdere landen gingen ons voor, maar dat bleek niet altijd de beste beslissing. Een overzicht.

Geen mondmaskers meer in horeca en winkels. Dat besliste het Overlegcomité vrijdag. Vanaf 1 oktober zullen we enkel nog een mondmasker moeten dragen in de binnenruimtes van het openbaar vervoer, de stations ...