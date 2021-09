Automobilist in levensgevaar na zware botsing met twee wagens in Diepenbeek

Diepenbeek -

Bij een verkeersongeval in Diepenbeek zijn twee automobilisten zaterdagochtend rond 01.45 uur zwaargewond geraakt. Een automobilist heeft levensbedreigende letsels opgelopen. Hij ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. De zware klap tussen twee personenwagens gebeurde op de Verbindingslaan aan het complex van de op- en afrit van de E313.