300 “vaccin-critici” betogen voor gebouwen VTM en VRT

Zo’n 300 betogers hebben op zaterdagmiddag gedemonstreerd voor de gebouwen van nieuwszenders VTM en VRT. Ze betoogden uit onvrede met het coronabeleid, als protest tegen een mogelijke vaccinatieplicht, maar ook tegen de manier waarop ze in de media aan bod komen.

“We zijn geen antivaxers. We zijn tegen een experimenteel gebruik van vaccins”, speechte één van de organisatoren voor de het VTM-gebouw in Antwerpen. Daarna riep hij alle aanwezigen “gevaccineerd of niet” om elkaar te knuffelen. De demonstranten eisen “een open debat” van de nieuwszenders. Ze willen dat er in de media meer aandacht komt voor hun meningen en standpunten.

Na een half uur was de betoging in Antwerpen voorbij.

VRT en VTM

Er worden deze zaterdag in een tiental landen betogingen georganiseerd voor de gebouwen van de lokale mediabedrijven. In België werd er opgeroepen om vandaag onder meer te betogen in Antwerpen, voor de gebouwen van VRT en RTBf aan de Reyerslaan in Brussel, en een lokale afdeling van RTBf in Luik.

De betogers in Antwerpen verwijten de media dat ze geen aandacht hebben voor hun meningen. Foto: YouTube

De organisatoren riepen de demonstranten op om elkaar te knuffelen. Foto: Youtube