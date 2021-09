Kiescommissie gaat onregelmatigheden bij Russische parlementsverkiezingen onderzoeken

De kiescommissie in Rusland belooft een onderzoek naar onregelmatigheden tijdens de lopende parlementsverkiezingen, die nog tot en met zondag plaatsvinden. Uit 45 regio’s kwamen 137 klachten over onregelmatigheden, zegt toezichthouder Ella Pamfilova. Er zijn onder meer klachten over het onder druk zetten van kiezers.

De parlementsverkiezingen in Rusland werden over drie dagen gespreid en vinden ook deels online plaats. Als verklaring wordt verwezen naar de coronapandemie, maar critici menen dat de verkiezingen op die manier ook makkelijker gemanipuleerd kunnen worden.

De onafhankelijke ngo Golos verzamelde alvast videobeelden van honderden geüniformeerde mannen en arbeiders van staatsbedrijven die in de stembureaus staan aan te schuiven. Er zijn ook beelden van overvolle stembussen - een praktijk die in het verleden al werd gebruikt om de uitslag te manipuleren. Ook waren er klachten over het falende cameratoezicht. Klachtenbrieven zouden zijn verscheurd.

De centrale kiescommissie beloofde zaterdag alvast de klachten te zullen onderzoeken.

Intussen zijn er ook berichten over cyberaanvallen. De grootste partij Verenigd Rusland zei vrijdag dat haar websites werden aangevallen, maar zonder grote schade aan te richten. Zaterdag bevestigde ook de kiescommissie enkele cyberaanvallen “vanuit het buitenland”. Bij twee werd de website van de commissie zelf geviseerd, een derde had de bedoeling het systeem te overbelasten, klonk het. Wie er achter de cyberaanvallen zou zitten, is niet duidelijk.