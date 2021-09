Dendoncker kijkt toe hoe Wolverhampton nieuwe nederlaag lijdt tegen Brentford

Wolverhampton heeft zijn start in de Premier League volledig gemist. Het telt na de 0-2 thuisnederlaag tegen promovendus Brentford zondagmiddag slechts 3 op 15. Rode Duivel Leander Dendoncker kwam niet van de bank.

Ivan Toney opende net voor het halfuur de score voor de bezoekers en zag amper twee minuten later een doelpunt afgekeurd worden. Promovendus Brentford liet het niet aan het hart komen en verdubbelde een paar minuten later toch de voorsprong via Bryan Mbeumo, op aangeven van Toney. De Bees nestelen zich dankzij de uitzege in de middenmoot van het klassement met 8 op 15.

Later op de dag staan er nog vijf wedstrijden op het programma in de Engelse eerste klasse. Om 16u trekt Arsenal op bezoek bij Burnley, ontvangt Liverpool Crystal Palace, neemt Manchester City het voor eigen volk op tegen Southampton en kijken promovendi Norwich en Watford elkaar in de ogen. Om 18u30 is er nog Aston Villa-Everton.

(belga)