Voorzitter De Witte ontkent: “AA Gent niet in de etalage”

Dat AA Gent “in de etalage” staat, zoals de financiële zakenkrant De Tijd schrijft, wordt met klem ontkend door voorzitter Ivan De Witte. Wel wordt intern onderzocht hoe de club een mooie toekomst kan ingaan, met de nodige financiële slagkracht. Maar een extra investeerder, laat staan een overnemer, staat nog niet aan de voordeur. “Uitgesloten dat dit seizoen gebeurt. Zelfs volgend seizoen niet.”

Dat voorzitter Ivan De Witte (74) en CEO Michel Louwagie (65) onderzoeken hoe AA Gent straks zonder zijn drijvende krachten toch een stabiele toekomst kan ingaan, is geen geheim. Maar dat de club in de etalage staat, dat is niet zo, zegt voorzitter Ivan De Witte.

“Het is onze verdomde plicht als bestuur om de continuïteit van de club te vrijwaren”, zegt Ivan De Witte. “Daarvoor onderzoeken we verschillende pistes. De versterking van de jeugd met de aanstelling van Emilio Ferrera is daar één van. En wij onderzoeken ook hoe de piste van externe investeerders. Vorig seizoen moesten we corona zien te overleven, zonder externe middelen, en hebben we bijna een half mirakel verricht. En nu denken we na over de volgende stap. Maar het is helemaal niet zo dat wij iemand hebben aangesteld om een koper voor ons te zoeken. Wij staan niet in de etalage.”

Volgens De Tijd werd er gepraat met een vermogende Amerikaanse investeerder én met de eigenaar van het Belgische ‘Cookware’. “Er waren kortstondige gesprekken maar ernstig waren die nooit. En concreet zullen die ook niet worden”, benadrukt De Witte.

Landskampioen Club Brugge kwam eerder dit jaar voor bijna 24 procent in handen van het Amerikaanse investeringsfonds Orkila en vond zo vers kapitaal. Ook bij AA Gent is dat een denkpiste. “Al zullen wij de voorkeur aan een lokale piste geven. AA Gent wil lokaal verankerd blijven. Bovendien zal dat met de grootste kieskeurigheid gebeuren. Wij gaan twintig jaar hard werk niet zomaar ongedaan maken. We zullen selectief zijn.”

En hoewel CEO Michel Louwagie voorzien is om in december 2022 de club te verlaten, wordt ‘de volgende stap’ nog niet meteen verwacht. “Uitgesloten dat er dit seizoen al iets gebeurd. Zelfs volgend seizoen niet. We moeten tenslotte zeer selectief zijn.”

Niettemin is De Witte niet zinnens door te gaan tot in de eeuwigheid zoals pakweg Roger Lambrecht bij Lokeren. “Er is een tijd dat je moet loslaten”, zei De Witte eerder in deze krant. Woorden waar hij nog steeds achter staat: “Maar alleen als je weet dat wat komt in orde is. AA Gent mag geen investeringsvehikel worden. Ik heb in die twintig jaar niet veel verkeerde beslissingen genomen en de laatste beslissing die ik hier neem zal dat ook niet zijn. Daar kunnen de supporters gerust over zijn.”