Nog even volhouden en de mondmaskers mogen op de meeste plaatsen af. Dat heeft het Overlegcomité vrijdag beslist. Toch zijn er veel lezers die nog met vragen zitten. Wij proberen ze te beantwoorden.

In onze familie hebben we enkele niet-gevaccineerden. Mogen we elkaar bezoeken?

In het verleden waren er verschillende restricties op het aantal personen dat je thuis mocht ontvangen en ook op de manier ...