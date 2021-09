Brandweer pakt mammoetbomen in met speciale folie om hen te beschermen tegen bosbrand

De brandweer in de Amerikaanse staat Californië heeft er goede hoop op dat ze de reuzensequioa’s, ook wel mammoetbomen genoemd, kan vrijwaren van brand. Sommige exemplaren werden ingepakt in een speciale, brandwerende folie. De natuurbranden in de regio naderen steeds dichter in het Sequioa Nationaal Park.

In het park staan zo’n tweeduizend reuzensequioa’s, de hoogste bomen ter wereld. Sommigen zijn 2.000 of zelfs 3.000 jaar oud. De brandweer doet er dan ook alles aan om de bomen te vrijwaren van vernieling. “We hebben honderden brandweerlui in het gebied, die zich volledig geven”, aldus de woordvoerder van de lokale brandweer, Mark Garrett.

In het gebied woedt een zware brand, KNP genaamd, waarbij verschillende brandhaarden zijn samengesmolten in de buurt van het nationaal park. “De vlammen zijn nu gezakt en minder intensief”, klinkt het. Het weer was vrijdag ook wat afgekoeld, al worden de bluswerkzaamheden wel bemoeilijkt door het steile terrein.

Sommige bomen waaronder de bekende “General Sherman” - met 83 meter hoogte en een diameter van elf meter onderaan de stam het grootste exemplaar - zijn ingepakt met een speciale folie. Het park blijft voorlopig gesloten voor het publiek.

De sequioa is normaal goed bestand tegen vuur. Maar te felle branden kunnen wel schade aanrichten. Californië is de voorbije jaren getroffen door erg zware natuurbranden, als gevolg van de klimaatopwarming. Bij een brand in augustus vorig jaar, werd al 700 vierkante kilometer van het Sequioa Nationaal Park vernield.